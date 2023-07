Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht bei Lengenwang Zeugen

Bei einem Unfall zwischen Hagenheim und Lengenfeld wird ein Autospiegel beschädigt. Der Verursacher setzt seine Fahrt einfach fort.

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagmittag auf der Staatsstraße 2056 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 48-Jährige etwa um 11.55 Uhr mit ihrem Kleinwagen zwischen Hagenheim und Lengenfeld unterwegs. Etwa auf der Hälfte der Strecke kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein schwarzer Pkw entgegen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, sodass am Wagen der Geschädigten der Spiegel und dessen Gehäuse zerbrachen. Der Fahrer des schwarzen Pkws fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Kleinwagen entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

