Luftpistole

28.11.2023

Bundesliga-Schützen von Edelweiß Scheuring machen es Favoriten schwer

Plus In der Bundesliga Luftpistole unterliegen die Schützen von Edelweiß Scheuring Waldenburg. Der Schützenmeister ist aber zufrieden und zuversichtlich beim Thema Klassenerhalt.

Von Christian Mühlhause

Es war der Wettkampftag der überraschenden Ergebnisse in der 1. Bundesliga Luftpistole und auch Edelweiß Scheuring war sehr nah dran, sich bei den Mannschaften einzureihen, die als Außenseiter jubeln konnten. Am Ende reichte es gegen die favorisierten Schützen aus Waldenburg allerdings knapp nicht. In Scheuring konnte man dem Ergebnis dennoch etwas Positives abgewinnen.

Die wohl größte Überraschung schaffte am Samstag der Aufsteiger aus Kempten, der den Tabellenführer Kehlheim-Gmünd bezwang. Auch dass Ötlingen gegen Ludwigsburg gewinnt, damit habe er nicht gerechnet, sagt Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer. Immerhin hatte das Team von seinen zuvor 30 Einzelduellen nur ein einziges gewinnen können. Mit dem 2:3 seiner Mannschaft konnte er leben, war doch vorher schon klar, dass dies eher Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt sein würden.

