Meisterpreise für drei Absolventen aus dem Landkreis Landsberg

Bei einem Festakt in München nehmen IHK und Staatsregierung die Ehrungen vor. Es ist ein Plädoyer für die berufliche Bildung.

Bei einem Festakt der IHK für München und Oberbayern haben die 147 besten Absolventinnen und Absolventen in 70 verschiedenen IHK-Fortbildungsfachrichtungen den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung erhalten. Im abgelaufenen Prüfungsjahr 2023 hatten über 6500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fortbildung zum Meister, Fachwirt, Fachkaufmann oder Betriebswirt erfolgreich abgeschlossen. Unter den Geehrten waren auch drei Berufsmeisterinnen und Berufsmeister aus dem Landkreis Landsberg.

Die größte Gruppe unter den IHK-Fortbildungsabsolventen sind die geprüften Wirtschaftsfachwirte. Ihnen folgen die Handelsfachwirte, Bilanzbuchhalter, Industriemeister Metall und die technischen Betriebswirte. Die drei Geehrten aus dem Landkreis Landsberg waren Lena Finsterwalder, geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Pürgen, Magdalena Marten, geprüfte Fachwirtin für Marketing aus Egling und Moritz Veith, geprüfter Fachwirt für Büro- und Projektorganisation aus Dießen.

Lob vom Staatsminister für die Meister aus dem Landkreis Landsberg

Der Leiter der Staatskanzlei, Staatsminister Florian Herrmann (CSU), und Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, gratulierten den Absolventen. „Als Beste der Besten zeigen Sie bravourös, welche Erfolge in der beruflichen Karriere möglich sind. Mit Ihrem Wissen und Ihren Kompetenzen stehen Sie bei unseren Unternehmen ganz hoch im Kurs. Als top qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind Sie zugleich Garanten für die erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft Bayerns“, sagte Gößl zu den Preisträgern. Staatsminister Florian Herrmann erklärte: „Berufliche Bildung macht unseren Wirtschaftsstandort stark und resilient. Wir brauchen kompetente Fachkräfte mindestens so dringend wie Akademikerinnen und Akademiker. Deshalb unterstreichen wir in Bayern unsere große Wertschätzung für die berufliche Bildung, auch mit der kostenfreien Meisterausbildung."

Gößl und Herrmann dankten auch den fast 10.000 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern der IHK für München und Oberbayern, deren Expertise und Engagement in der Beruflichen Aus- und Fortbildung unverzichtbar sind. Gößl lud die Absolventen ein, ihr Fachwissen, ihr Können und vor allem ihre Leidenschaft in die berufliche Bildung einzubringen: „Alle, die vor Ort in den Betrieben ausbilden und ehrenamtlich in der IHK als Prüfer aktiv sind, machen sich persönlich verdient um neue Generationen von Fachkräften. Sie sorgen dafür, dass unsere Betriebe weiter auf top-qualifizierten Nachwuchs vertrauen können.“

Laut der aktuellen bayerischen IHK-Konjunkturumfrage bezeichnen knapp 60 Prozent der Unternehmen den Arbeits- und Fachkräftemangel als hohes Geschäftsrisiko. Beruflich qualifizierte Mitarbeiter stehen dabei bei der Personalsuche der Unternehmen an erster Stelle. (AZ)

