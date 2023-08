Auto übersehen: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Auch der Autofahrer wird bei dem Unfall in Obermeitingen verletzt. Zudem entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein junger Mann ist am frühen Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Obermeitingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 25-Jährige mit seinem Fahrrad den Fußweg der Lechfelder Straße ortsauswärts. Am Ortsende wollte er die Lechfelder Straße nach links in Richtung Klosterlechfelder Straße überqueren und übersah dabei den Pkw eines 31-Jährigen.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der schwer verletzte Fahrradfahrer sowie der leicht verletzte Pkw-Fahrer wurden je in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 8000 Euro. (AZ)

