Vier Schwerverletzte bei Autounfall bei Peiting

Am Montagabend gerät eine Autofahrerin bei Peiting auf die Gegenfahrbahn und verursacht einen Autounfall. Dabei werden die beiden Fahrerinnen und zwei Mitfahrende verletzt.

Bei Peiting wurden am Dienstagabend vier Menschen bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-jährige Autofahrerin aus Richtung Peiting kommend auf der B23 unterwegs. Dabei sei sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte frontal mit dem Auto einer 18-jährigen Peitingerin. Das Auto der Unfallverursacherin wurde in den angrenzenden Graben geschleudert. Das Auto der 18-Jährigen blieb in einem Feld liegen.

Bei dem Unfall wurde die 19-jährige Beifahrerin im Auto der Peitingerin eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Neben den beiden Fahrerinnen wurde die 19-jährige Beifahrerin sowie eine weitere Mitfahrerin im Auto der Peitingerin schwer verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 16.000 Euro. Die B23 war aufgrund der Unfallaufnahme und der Anfertigung des Gutachtens für rund fünf Stunden komplett gesperrt. (AZ)