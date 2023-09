Penzing

vor 18 Min.

Das Kinofest in Penzing begeistert Groß und Klein

Plus Im Cineplex Penzing wird zum Ende der Schulferien mit großen Filmen, Filmfiguren und vielem mehr gefeiert.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Letztes Ferienwochenende und noch einmal strahlende, warme Sommertage: Würde es da mehr als nur eine Handvoll Menschen ins Kino ziehen? Würde das zweitägige Kinofest 2023, das bundesweit zum zweiten Mal stattfand und das schöne Filmerlebnisse zum Einheitspreis von fünf Euro auf allen Plätzen garantierte, wirklich solch ein Magnet sein? Im Cineplex Penzing zumindest war zwar nicht durchgehend, über den Tag verteilt jedoch immer mal wieder reger Publikumsverkehr mit Schlange stehen an den Kassen, wo nicht nur Kinotickets, sondern vor allem auch Softdrinks und riesige Mengen an Popcorn über die Theke gingen.

Der Innenraum war mit roten Luftballons geschmückt

Dass anstehen mal nicht nervt, dafür hatte das Kinopersonal gesorgt. So war der gesamte Innenraum vom Foyer über die Galerie bis hinauf unters Dach mit hunderten roter Luftballons geschmückt. In der Hitze des Tages platzte der eine oder andere Luftballon, was Heiterkeit garantierte. Wer wollte, konnte sich an der großen Cineplex Wand fotografieren lassen und dabei wie ein Star fühlen. Und es war jede Menge an zusätzlicher Unterhaltung geboten, was vor allem im Eingangsbereich gern angenommen wurde. Auf der Plattform, wo sonst in Ruhe eine Tasse Kaffee genossen werden kann, war ausnahmsweise gewinnen angesagt – wahlweise mit Erfolg beim Dosen werfen oder beim Glücksrad drehen. Wer wollte, ließ sich am Schminktisch in ein wildes Tier verwandeln oder sein Gesicht einfach mit bunten Blüten schmücken lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen