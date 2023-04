Penzing

Die Feuerwehr Oberbergen hat aktuell vier Kommandanten

Andreas Sanktjohanserund Thomas Doll (im blauen Oberteil) sind die Kommandanten der Feuerwehr Oberbergen. Sie sind derzeit in Kanada.

Plus Bei der Feuerwehr Oberbergen sind Erster und Zweiter Kommandant in Kanada. Über Erfahrungen in der Landwirtschaft und bei der Feuerwehr reden sie mit unserer Redaktion.

Von Christian Mühlhause

Kreisbrandrat Christoph Resch kann sich nicht erinnern, dass es so einen Fall in den vergangenen 20 Jahren im Landkreis Landsberg gab, möglicherweise auch davor noch nie: Die Feuerwehr Oberbergen hat aktuell vier Kommandanten, weil der Erste und Zweite für neun Monate in Kanada sind. Unsere Redaktion hat sich mit Andreas Sanktjohanser und Thomas Doll über ihre Erfahrungen auf der Farm, auf der beide arbeiten, Unterschiede im Feuerwehrwesen und die Aufstellung der Wehr in Oberbergen während ihrer Abwesenheit unterhalten.

Andreas Sanktjohanser (24) wurde vor einem Jahr zum Kommandanten gewählt und Thomas Doll (22) zu seinem Stellvertreter. Das Amt nahmen sie jeweils nur unter der Voraussetzung an, dass sie den lange geplanten Auslandsaufenthalt trotzdem machen können, was ihnen ermöglicht wurde. Als Dritter Kommandant springt aktuell Erich Haberl in die Bresche und als sein Stellvertreter Nicolai Zerbe.

