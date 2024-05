Penzing

06:00 Uhr

In dieser Pfarreiengemeinschaft trifft Kirche auf Klimaschutz

Beistand von oben: Pfarrer Rudolph Martin setzt sich für Energiesparmaßnahmen in der Pfarreiengemeinschaft ein. So wird etwa für das Penzinger Pfarrhaus Solarenergie genutzt.

Plus Von Insektenhotels bis zu energiesparenden Heizungen – in der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil ist der Umweltschutz fester Bestandteil des Gemeindelebens.

Von Vanessa Polednia

Was haben Klimaschutz und Kirche gemeinsam? Auf den ersten Blick handelt es sich um grundverschiedene Dinge. Doch 2015 erschien Papst Franziskus’ zweites Rundschreiben an die Gläubigen, "Laudato si'"“. Diese Schrift wurde als kirchlicher Aufruf zu einem weltweiten Umdenken im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz verstanden und scheint besonders in der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil auf Gehör gestoßen zu sein.

Kirchen, Klöster und Pfarrhäuser: Wenn man allein an die Liegenschaften des Bistums Augsburg denkt, gibt es etwa viel Potenzial für nachhaltiges Heizen mit erneuerbaren Energien. So auch in der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil. Dort fragt man sich schon länger: Was können wir in unserer Gemeinschaft gegen das Artensterben und den Klimawandel tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen