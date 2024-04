Penzing

12:00 Uhr

Neue Beleuchtung für die Schule in Penzing löst eine Debatte aus

Die Beleuchtung an der Grundschule Penzing soll auf LED umgestellt werden.

Plus Die Kosten für die Umrüstung der Bildungseinrichtung auf LED lösen im Penzinger Rat eine Diskussion aus. Der Bürgermeister warnt vor der Umsetzung einer Idee.

Von Christian Mühlhause

Die Beleuchtung in der Grundschule Penzing ist in die Jahre gekommen. Geschäftsstellenleiterin Martina Fischer schlug in der vergangenen Gemeinderatssitzung deswegen vor, diese zu tauschen und schrittweise auf LED-Technologie umzustellen. Sie erläuterte auch, warum dies aktuell nur für einen Teil des Gebäudes möglich ist. Bei den Mitgliedern des Gremiums sorgten vor allem das Honorarangebot eines Ingenieurbüros und die Kostenschätzung für Gesprächsbedarf.

Sobald der Kindergarten nach Epfenhausen zieht, dort entsteht ein Neubau mit Vereinsheim und Kindergarten, und die Mittagsbetreuung ihre neuen Räumlichkeiten bezogen hat, könnten pro Jahr zwei bis drei Klassenzimmer saniert werden, führte Fischer aus. Die Umrüstung solle zunächst nur im Neubau erfolgen. „Im Altbau inklusive Turnhalle muss die komplette Verkabelung vorher noch erneuert werden", so Fischer. Auch Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Leuchtmitteln sprächen für die Umstellung.

