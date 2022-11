PFC am Fliegerhorst: So wird das Löschübungsbecken abgesichert

Die Bima lädt zur Besichtigung des Feuerlöschübungsbecken in Penzing ein. Eine 16.000 Quadratmeter große Plane sichert vor weiterem PFC-Eintrag ins Grundwasser.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat am Dienstagnachmittag den Penzinger Gemeinderat eingeladen, das abgedeckte und in Kritik stehende Feuerlöschübungsbecken am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing zu besichtigen. Etwa 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Chance, teilzunehmen. Die Teilnahme an der Besichtigung war ursprünglich bis 40 Personen begrenzt.

PFC im Grundwasser nachweisbar

Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes sind Verunreinigungen des Bodens mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) nachweislich vorhanden, die Grundwasserverunreinigungen hauptsächlich nördlich des Gebiets verursachen. Aufgrund der PFC-Belastung des Grundwassers und in der Folge auch des Verlorenen Baches ist das Gebiet entlang des Grundwasserabstroms und im Bereich des Bachlaufes nördlich des Fliegerhorstes Penzing, insbesondere die Ortsteile Untermühlhausen und Epfenhausen betroffen. Bestimmte Formen von PFC sind im Verdacht, krebserregend zu sein.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat am Dienstagnachmittag eingeladen, das abgedeckte und in Kritik stehende Feuerlöschübungsbecken am Fliegerhorst zu besichtigen. Foto: Oliver Wolff



Derzeit laufen noch behördliche Überprüfungen, ob nur die Verunreinigungen auf dem Fliegerhorst für die Belastungen verantwortlich sind oder ob noch andere Eintragsquellen vorhanden sein können. Dass es eine PFC-Kontamination gibt, ist seit etwa zehn Jahren bekannt. Die Bima hat das ehemalige Feuerlöschübungsbecken mit einer etwa 16.000 Quadratmeter großen Plane und tausenden Sandsäcken gesichert, sodass Regenwasser PFC nicht mehr weiter auswaschen kann. Am Dienstag schauten sich die Anlage Interessierte an.

Ein ausführlicher Bericht darüber, wie PFC-Verunreinigung Penzinger Bürgerinnen und Bürger bewegt und welche Antworten die Bima auf Fragen hat, folgt.

Lesen Sie dazu auch