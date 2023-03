Werden Betreuungsplätze im Penzinger Kindergarten St. Martin gestrichen?

Im Kindergarten St. Martin sind beide Leitungspositionen vakant. Der Bürgermeister informiert über mögliche Konsequenzen und blickt allgemein mit Sorge in die Zukunft.

Fast jeder Träger sucht Erzieherinnen und Erzieher für seine Krippe, den Kindergarten oder den Hort. Das Thema beschäftigt aktuell auch Penzings Bürgermeister Peter Hammer und Pfarrer Martin Rudolph. Die beiden trafen sich am Dienstagvormittag zu einem Gespräch, am Nachmittag saßen dann Bürgermeister und Elternbeirat zusammen. Hintergrund ist, dass im Katholischen Kinderhaus St. Martin beide Leitungspositionen vakant sind. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend nahm Peter Hammer zu möglichen Auswirkungen auf das Betreuungsangebot ebenso Stellung wie zu Gerüchten um Kinder von Asylbewerbern.

"Die Lage ist prekär. Die Leitung hat gekündigt und die Stellvertreterin hat Berufsverbot. Sie erwartet ein Kind. Zudem hatte eine Erzieherin gekündigt, die Stelle konnte aber inzwischen nachbesetzt werden", so Peter Hammer. Die Kirche suche mit Hochdruck nach Personal. Wer sich die zahlreichen Stellenanzeigen in der Zeitung ansehe, wisse aber, dass viele Einrichtungen Mitarbeitende suchten, so der Bürgermeister. Was nun genau passieren wird, stehe noch nicht fest. Denkbar sei die Kürzung von Buchungszeiten oder auch die Schließung einer Gruppe, sollte die Suche erfolglos bleiben. Die betroffenen Eltern würden informiert, so Hammer.

Bürgermeister von Penzing sieht Rechtsanspruch kritisch

Der Rathauschef bezeichnete es als Fehler, dass der Staat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bereits für Kinder ab einem Jahr beschlossen habe. "Das nimmt die Eigenverantwortung von den Eltern und macht es für die Kommunen nicht einfacher. Ich frage mich auch wie sozialverträglich das ist." Er äußerte zudem Zweifel, dass es gelingen werde, ausreichend Personal zu gewinnen, um den ab 2026 geltenden Betreuungsanspruch für Grundschüler gewährleisten zu können. Der Anspruch gilt für die Kinder, die in dem Jahr eingeschult werden und setzt sich dann fort, sodass im Jahr 2029 alle Kinder bis zur vierten Klasse einen Platz erhalten können, wenn sie dies wollen.

Laut Bürgermeister sind die Kapazitäten in Penzing jetzt schon geringer als die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz, wie die Anmeldungen fürs neue, im September beginnende, Kindergartenjahr zeigten. In Epfenhausen soll, wie berichtet, ein Neubau mit Vereinsheim und Kindergarten entstehen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Drei Gruppen sollen hier unterkommen. Der Spatenstich soll noch dieses Frühjahr erfolgen, sagte Hammer auf Nachfrage unserer Redaktion. Hier gelte: "Die Infrastruktur schaffen ist einfacher als das Personal zu finden", so Hammer.

Er geht davon aus, dass der Druck auch auf die beiden anderen Kindergärten in der Gemeinde größer werde, wenn sich die Kapazitäten in St. Martin verringern sollten. St. Josef ist ebenfalls in Trägerschaft der katholischen Kirche und Wurzelpurzel in der der Gemeinde. Der Träger von St. Martin, die Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil, wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Thema äußern, da "alles noch im Fluss" sei. Perspektivisch sei möglicherweise auch noch ein weiterer Kindergarten auf dem Fliegerhorst nötig, um den Bedarf zu decken, sagte Peter Hammer auf Nachfrage.

Eltern aus Penzing müssen womöglich weitere Wege akzeptieren

Der Bürgermeister verwies im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch zudem auf Gerichtsurteile, wonach das Betreuungsangebot nicht zwingend im Wohnort liegen müsse. Das Verwaltungsgericht München urteilte beispielsweise eine Anfahrt zur Kindertageseinrichtung von 30 Minuten für die Eltern und das Kind sei zumutbar. Peter Hammer will in den umliegenden Gemeinden mögliche Kapazitäten ausloten. Er verwies unter anderem darauf, dass in Weil eine neue Kindertagesstätte entstehe, die eventuell noch freie Plätze habe.

Peter Hammer nahm in der Sitzung auch zum Thema Fliegerhorst als zentrale Asylunterkunft und der Betreuung der dort lebenden Kinder Stellung. "Kinder, die dort leben, gehen nicht zwangsläufig in Penzing in den Kindergarten. Wir sind dazu im Gespräch mit dem Landratsamt." Derzeit würden diese Kinder "einen geringen Teil" ausmachen, bezogen auf die vorhandenen Betreuungsplätze in den drei Kindertagesstätten.

Elternbeiträge für Kinderbetreuung steigen in Penzing ab 1. September

Beschlossen wurde in der Gemeinderatssitzung zudem die Anhebung der Gebühren in den Kindertagesstätten in Penzing zum 1. September dieses Jahres. Die neue Kämmerin Martina Fischer begründete dies mit gestiegenen Energie- und Personalkosten. Zudem sei im öffentlichen Dienst bei den laufenden Tarifverhandlungen eine deutliche Lohnerhöhung zu erwarten. Bürgermeister Peter Hammer bezeichnete die Steigerung als "moderat". Im Vorfeld fanden Abstimmungsgespräche dazu mit dem katholischen Träger von zwei Kindergärten und den Elternbeiräten statt. Diese signalisierten laut Bürgermeister Zustimmung. Zuletzt wurden die Preise im September 2020 angepasst, informiert die Gemeinde. Eltern müssen je nach Buchungszeit bis zu 17 Euro mehr im Monat bezahlen. Wer beispielsweise einen Krippenplatz für sieben bis acht Stunden braucht, zahlt dann 318 Euro. Im Kindergarten sind es für denselben Zeitraum 166 Euro, wobei hier ein Zuschuss des Freistaates über 100 Euro die Kosten für die Eltern senkt.