Die Gemeinde Pürgen ist bald schuldenfrei

Plus Der Gemeinderat hat den aktuellen Haushaltsplan festgezurrt. Welche Investitionen Pürgen für 2023 plant.

Der Haushaltsplan für 2023 der Gemeinde Pürgen wurde in der vergangenen Ratssitzung beschlossen. Besonders die Mehreinnahmen und Schuldentilgung wurden positiv wahrgenommen. Dennoch wird kräftig investiert, wie die geplanten Ausgaben zeigen.