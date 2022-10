Pürgen

06:11 Uhr

Die Grundschule Pürgen hat eine neue Leiterin

Plus In der Grundschule in Pürgen übernimmt Anke Treutlein die Leitung. Worauf sie in den kommenden Jahren Wert legt.

Von Paulina Reicheneder Artikel anhören Shape

Nach 14 Jahren ist die Stelle der Schulleitung in Pürgen wieder offiziell besetzt. Anke Treutlein übernimmt voll Motivation und mit viel Engagement die Leitung der Grundschule. Welche Veränderungen für die Schule und weclche Aufgaben für die 48-Jährige anstehen, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen