Pürgen regelt die Bebauung in der Ortsmitte neu

Plus Der Gemeinderat will den dörflichen Charakter Pürgens erhalten. In der jüngsten Sitzung wird der Entwurf vorgestellt, was Bauherren künftig erlaubt ist und was nicht.

Damit Pürgen seinen dörflichen Charakter bewahren kann und nicht Spielball von Investoren wird, hatte der Gemeinderat im Oktober 2020 die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen und eine Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplans „Pürgen Mitte I“ verhängt. Es geht um insgesamt etwa 16.000 Quadratmeter entlang von Landsberger und Weilheimer Straße. Um Unmut im Dorf zu vermeiden, wurde das vorgesehene Gebiet extra um zwei Grundstücke vergrößert. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde informiert, was künftig erlaubt sein soll. Die Ratsmitglieder wollen noch einen Termin abwarten, bevor sie den Plan verabschieden.

Am 12. März soll erst noch eine Informationsveranstaltung mit Meinungsaustausch mit den Bürgerinnen und Bürgern stattfinden, die in dem Bereich leben. Der erstreckt sich im Norden bis zur Kreuzung Schäfflerweg/Landsberger Straße und endet im Süden auf Höhe der Trattoria Mama Farra und der Kirche St. Georg. Bürgermeister Wilfried Lechler sagte zu dem Spannungsfeld, in dem der Gemeinderat die verschiedenen Interessen abgewogen hatte: „Wir wollen den Bürgern nichts überstülpen, sondern das Ortsbild erhalten.“ Gleichzeitig solle die Gemeinde aber auch Flächen entsiegeln und nachverdichten und habe den Druck der Investoren, der Anlass für die Veränderungssperre gewesen sei. „Um des Dorffriedens willen umfasst das Gebiet auch zwei Grundstücke von Gemeinderäten.“ Dafür sei extra noch ein Schlenker gemacht worden.

