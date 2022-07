Region Landsberg

vor 32 Min.

Mammendorf: Aggressiver Mann bedroht Zugbegleiter und Passagiere in ICE

Ein Passagier droht in einem ICE von München nach Kiel Zugbegleitern und anderen Fahrgästen, sie umzubringen. Bei Mammendorf hält der Zug an. Ein Großaufgebot der Polizei rückt an.

In der Nacht auf Freitag (22. Juli) ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) gekommen. Ein 49-jähriger Fahrgast hatte dort zwei Zugbegleiter eines ICE beleidigt und gedroht, sie „abzustechen“. Der Zug blieb daraufhin in Mammendorf stehen. Das teilte die Bundespolizeidirektion München am Freitagmorgen mit. Gegen 2 Uhr morgens unterzog ein 21-jähriger Zugbegleiter den Mann im ICE 618 (München-Kiel) einer Fahrscheinkontrolle. Der wohnsitzlose Mann konnte keinen Fahrschein vorzeigen und fing an, den Zugbegleiter zu beleidigen, woraufhin dieser sich abwandte, um die Polizei zu verständigen. Der Passagier folgte ihm dann durch den ICE und drohte, ihn „abzustechen“. Einen weiteren, ebenfalls 21-jährigen Zugbegleiter beleidigte der Mann ebenso und drohte ihm und Mitreisenden an, sie mit einem Messer, das er angeblich im Rucksack hatte, zu töten. Daraufhin meldete die Notfallleitstelle der Bundespolizei eine Bedrohung mit Messer, weshalb rund zehn Streifen von Bundes- und Landespolizei nach Mammendorf fuhren, da der ICE dort stehen blieb. Ein in Uniform reisender Polizeibeamter wurde auf den Vorfall aufmerksam, nahm den Passagier mit Hilfe zweier Bundeswehrsoldaten, die sich ebenfalls im Zug befanden, vorläufig fest und übergab ihn den eintreffenden Kräften der Bundespolizei. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 49-Jährige derzeit auf Bewährung auf freiem Fuß ist. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Haftrichtervorführung angeordnet. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ein Messer konnte im Rahmen der Durchsuchung des Mannes nicht aufgefunden werden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Burgau Mann schlägt eine Jugendliche im Zug, Mitreisender hilft ihr

Augsburg Mann attackiert Reisende in Zug: Polizei sucht Zeugen

Themen folgen