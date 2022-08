Pähl: Unbekannte vernichten Maisernte mit Nägeln

Die Ernte von einem Maisfeldes wurde zerstört, weil man in die Pflanzen und Kolben zehn Zentimeter lange Nägel steckte. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag nahm eine Ernte ein anderes Ende als gedacht. Eine 27-Jährige aus Pähl entdeckte laut Polizeibericht bei der Ernte eines Maisfeldes an der Staatsstraße 2056 zwischen Pähl und Fischen, dass durch einen unbekannten Täter in mehrere Maispflanzen und -kolben zehn Zentimeter lange Nägel eingebracht wurden. Zuvor wurde durch den Maishäcksler wiederholt das Mähwerk abgeschaltet - das Abernten des Feldes war laut Aussage der Geschädigten nicht mehr möglich. Beschädigungen am Maishäcksler entstanden nicht, die Höhe des Ernteausfalles wird mit rund 3000 Euro beziffert. Eine nähere Eingrenzung der Tatzeit ist nur bedingt möglich, sachdienliche Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten.