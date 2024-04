Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung in Reichling zusammen

Ein Kleintransporterfahrer missachtet laut Polizei die Vorfahrt: In der Folge kollidieren in Reichling zwei Fahrzeuge miteinander.

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Mittwochabend in Reichling ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Dießener Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall, als ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters an der Kreuzung Untergasse/Am Bruckberg die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers missachtete. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (AZ)

