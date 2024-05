Brand im Landsberger Stadtteil Reisch wird schnell gelöscht

Im Landsberger Stadtteil Reisch kommt es am Montagmittag zu einem Brand. Die Ursache dafür ist bisher nicht bekannt.

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Montagmittag in den Landsberger Stadtteil Reisch gerufen. An der Fassade einer Hauswand hatte sich ein Unterstand entzündet. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen alten Carport.

Die Feuerwehr Reisch war mit Kommandant Matthias Mayr schnell vor Ort, Unterstützung erhielt sie von der Feuerwehr Landsberg. Der Brand war jedoch schnell gelöscht. "Es war eher eine Rauchentwicklung", sagte Landsbergs Kommandant und Stadtbrandinspektor Markus Obermayer. Personen, so Obermayer, seien nicht zu Schaden gekommen.

Nachdem die Gegenstände aus dem Unterstand entfernt worden waren, konnte der Unterstand schnell abgelöscht werden. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei Landsberg noch keine Angaben machen. (AZ)

