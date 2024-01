Rott

vor 17 Min.

Erste ukrainische Asylsuchende sind in Rott angekommen

In der Gemeinde Rott sind inzwischen einige Asylsuchende aus der Ukraine in Wohnungen eingezogen.

Plus Gemeindliche und private Wohnungen sind in Rott bereits belegt. Weitere Unterkunftsmöglichkeiten werden umgebaut.

Von Roland Halmel Artikel anhören Shape

Die große Aufregung im vergangenen Herbst in Rott nach der Ankündigung des Landratsamts Landsberg, die Schulturnhalle für die Unterbringung von Flüchtlingen zu beschlagnahmen, hat sich inzwischen wieder etwas gelegt. Durch die Bereitstellung von Wohnraum durch die Gemeinde und auch von privater Seite sind inzwischen einige Asylsuchende in der Lechraingemeinde untergekommen, sodass eine Beschlagnahme aktuell kein Thema ist.

Der Verein Nachbarschaftshilfe unterstützt die Gemeinde Rott

In einem Haus an der Dießener Straße, das der Gemeinde gehört, sind seit Ende letzten Jahres sieben Ukrainer untergebracht und in zwei Privatwohnungen sind elf weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. „Eine weitere Gemeindewohnung am Mauckenweg für etwa sechs Personen ist jetzt bezugsfertig“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider bei der ersten Sitzung des Ratsgremiums im neuen Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen