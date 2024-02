Rott

vor 49 Min.

Was passiert mit dem denkmalgeschützten Alten Pfarrhof in Rott?

Plus Der Rotter Gemeinderat beschäftigt sich mit der Bestandsaufnahme und Zukunft des historischen Gebäudes.

Von Roland Halmel

Im alten Pfarrhof in Rott sollen demnächst ins Obergeschoss, in den ehemaligen Räumen der Hausarztpraxis, nach Abschluss einiger Umbauarbeiten Asylsuchende einziehen. Das ist aber nur als vorübergehende Nutzung gedacht. Auf lange Sicht will die Gemeinde Rott dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, das aktuell im Erdgeschoss noch die Landjugend beherbergt, neues Leben einhauchen.

Keine Holzwürmer im alten Pfarrhof in Rott gefunden

Als erste Grundlage dafür stellte Architekt Christoph Mayr aus Buchloe dem Ratsgremium zuletzt seine Bestandsaufnahme des über 200 Jahre alten Gebäudes vor. „Auch wenn das Obergeschoss jetzt erst einmal für zwei Jahre an das Landratsamt für Geflüchtete vermietet ist, können jetzt schon die Planungen für das gesamte Gebäude anlaufen“, meinte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider einleitend. „Wir haben das Gebäude und auch das Fundament untersucht. Das schaut nicht schlecht aus“, erklärte Mayr zum alten Pfarrhof am Dorfplatz, der aus der Barockzeit stammt und der zum Teil unterkellert ist. „Jedes Geschoss hat eine angenehme Raumhöhe mit drei Metern und der Dachstuhl ist gut gebaut“, lobte Mayr. „Wir haben keinen Asbest in bedenklichen Mängeln festgestellt“, führte Mayr aus. „Holzwürmer wurden auch nicht bemerkt“, ergänzte Schneider. „Es gibt verschiedene Fenster, einige davon auch noch bauzeitliche“, erläuterte Mayr, der den im Dorfzentrum gelegenen alten Pfarrhof als „wunderschönes Gebäude“ einstufte. „Mit der Bestandsaufnahme ist jetzt die Grundlage geschaffen, mit der sie weiterarbeiten können“, schloss Mayr seine Ausführungen, die er dem Ratsgremium auch in Detail in Schriftform zukommen ließ.

