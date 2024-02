Scheuring

vor 32 Min.

Digitale Zeitreise durch Scheurings Geschichte

Plus Vom bayerischen Hochadel bis zum FC Scheuring: Eine App macht die Vergangenheit der Lechraingemeinde lebendig.

Von Hertha Grabmaier

Die Gemeinde Scheuring konnte das im Sommer 2023 befürwortete Projekt „BayernHistoryApp“ rasch realisieren. Denn mit Josef Neumair haben die Scheuringer einen versierten Chronisten in ihren Reihen, der nicht nur die Geschichte seiner Heimat erkundet, über die er bereits Bücher veröffentlichte, sondern sich nun mit gleicher Leidenschaft der digitalen Heimatkunde widmete. Als Partner der Gemeinde, in der er über viele Jahre als Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister wirkte, initiierte Neumair zusammen mit dem Betreiber-Know-how des Landsberger Kulturvereins „dieKunstBauStelle e. V.“ die Geschichts-App, in die er mehr als 25 Einträge aus seinem reichen Fundus einstellte. Daraus entstand eine bemerkenswerte Übersicht der gemeindlichen Entwicklung, die kürzlich in einer besonderen Bürgerveranstaltung vorgestellt wurde.

Die HistoryApp soll sowohl für Einheimische, als auch Touristen interessant sein

Bürgermeister Konrad Maisterl lobte in seiner Begrüßung das faszinierende Projekt, als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. „Geschichte ist der Schlüssel zum Verständnis unserer Identität“, so der Bürgermeister. Projektleiter Wolfgang Hauck, erklärte zusammen mit Redaktionsleiter Alois Kramer die technischen Möglichkeiten der kostenlosen App, die ohne Werbung auskommt und bedankte sich bei Josef Neumair für dessen wertvollen, unentgeltlichen Einsatz. „Nach dem Motto, Geschichte in die Hand nehmen, können nun alle Interessierten, Touristen und Heimatforscher mit dem Handy durch Scheuring gehen, so wie ich es in Berlin erlebt habe“, berichtete Wolfgang Hauck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen