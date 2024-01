Scheuring

vor 17 Min.

Ein Bach, viele Beteiligte und ein Ziel: Ökologische Vielfalt

Plus Auf Initiative des Fischereivereins soll der Mühlbach nördlich von Scheuring renaturiert werden. Das Projekt soll für die Gemeinde kostenneutral sein und in drei Abschnitten erfolgen.

Von Vanessa Polednia

Der Mühlbach prägt das Scheuringer Ortsbild. Von Süden kommend fließt er durch den Ort und verlässt ihn dann wieder, um etwa eineinhalb Kilometer nördlich von Scheuring, umgeben von landwirtschaftlicher Fläche, in den Verlorenen Bach zu münden.

Für die Fischerei spielt er kaum eine Rolle, dennoch hat der Luftwaffenfischereiverein Lechfeld ihn gepachtet. Sie fischen hauptsächlich am Lech bei Scheuring. Der Name des Luftwaffenfischereivereins Lechfeld ist ein wenig irreführend und hängt mit der Gründung zusammen. Der Verein wurde zwar 1971 durch Soldaten des Luftwaffenstützpunktes Lechfeld gegründet, hat jedoch seit Jahrzehnten seinen Sitz in Scheuring, wo auch die meisten Mitglieder herkommen. Und diese wollen nun anpacken und den Bach verändern.

