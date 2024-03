Scheuring plant 2024 Haushalt mit 12,5 Millionen Euro

Das meiste Geld investiert Scheuring heuer in den Erwerb neuer Grundstücke. Einen weiteren Kredit plant der Kämmerer unter anderem dafür ein.

In Scheuring wurde in zuletzt der Haushalt für 2024 besprochen und beschlossen. Im Verwaltungshaushalt werden die meisten Einnahmen durch die Steuerumsätze eingeholt. Kämmerer Michael Hauslauer rechnet mit 828.000 Euro aus Grundesteuer A und B und der Gewerbesteuer. Von der Einkommenssteuer bekommt die Gemeinde vermutlich um die 1,5 Millionen Euro. Als Schlüsselzuweisungen, die Scheuring vom Land bekommt, erwartet Hauslauer etwa 387.800 Euro. Die höchsten laufenden Kosten gehen in der Gemeinde unter anderem für das Personal der Gemeinde. Für die Beschäftigten plant die Gemeinde 2024 insgesamt 548.900 Euro ein. Als Ansatz für die Kreisumlage wird mit 1,3 Millionen Euro geplant. 42.400 Euro sollen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Insgesamt umfasst der Verwaltungshaushalt 4,46 Millionen Euro.

Scheuring bekommt über 600.000 Euro an Zuschüssen

Investieren möchte die Gemeinde insbesondere in den Straßenbau und die Wasserversorgung. 2,78 Millionen sollen für den Erwerb von Grundstücken benutzt werden und seien damit die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt, so Hauslauer. Etwas über eine Million sollen wiederum in die Rücklagen fließen. In den laufenden Krediten sollen 296.400 Euro zurückgezahlt werden. Finanziert werden die Investitionen unter anderem durch 3,8 Millionen Euro aus den Rücklagen und 113.800 Euro an Sonderrücklagen. 350.000 Euro sollen durch den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet eingenommen werden und durch Zuschüsse von Land, Bund und Zweckverbänden bekommt Scheuring 633.250 Euro. Allerdings plant die Gemeinde ebenfalls wieder einen Kredit aufzunehmen – Hauslauer hat dafür 3 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Insgesamt umfasst der Vermögenshaushalt rund 8 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde läge mit dem aktuellen Haushaltsplan bei etwa 2800 Euro.

Für die kommenden Jahre plant die Gemeinde unter anderem die Renaturierung des Mühlbachs für 210.000 Euro. Und auch 2025 soll vermutlich nicht ohne Neuschulden auskommen. Hier schätzt der Kämmerer die Höhe auf vier Millionen Euro. "Natürlich ist abzuwarten, ob alle Maßnahmen umgesetzt werden."

Manche Bauprojekte sind Minusgeschäft für Scheuring

Gemeinderat Harald Wiedemann brachte nach der Vorstellung des Kämmerers seine Sorge zum Ausdruck, ob die Gemeinde das mit der Neuverschuldung auch schaffen könne. Er wolle nicht noch einmal erleben, dass zum Beispiel kein Geld mehr übrig sei, um Musikern aus der Gemeinde Weißwürste zu kaufen. Bürgermeister Konrad Maisterl versicherte, dass allein durch die Einnahmen, die in dem Jahr geplant seien, die Schulden wiederum rückläufig sind. "Wo wir nichts mehr verdienen werden, ist bei der Kita und mit der Segnungshalle." Hier müssen die Kosten in Zukunft etwa durch Einnahmen in Baugebieten abgefangen werden.

In anderen Bereichen wie dem Straßenbau will die Gemeinde durch Nahwärmeprojekte und Glasfaserausbau die Kosten der Gemeinde selbst geringer halten. Gemeinderätin Kathrin Grabmeier sagte zudem, dass am Ende eines Jahres gewöhnlich ohnehin nicht alle Vorhaben realisiert werden könnten. Und um die Pflichtaufgaben käme die Gemeinde nun mal nicht herum. "Das Geld ist ja nicht einfach weg, sondern verbleibt in der Gemeinde."

