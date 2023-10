Scheuring

vor 16 Min.

Mehr Geld für Scheuringer Vereine? Gemeinderat diskutiert Zuschusserhöhung

Der Luftwaffenfischereiverein Lechfeld setzt regelmäßig Renaturierungsprojekte an der vom Verein gepachteten Lechstaustufe 20 um.

Plus Der Fischereiverein in Scheuring bekommt eine Aufstockung seiner jährlichen Förderung. Der zusätzliche Betrag soll speziell in die Jugendarbeit fließen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Scheuring gewährt dem Luftwaffenfischereiverein Lechfeld, wie allen gemeindlichen Vereinen, seit dem Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss. Im Sommer hat sich der Verein in einem Schreiben für die Unterstützung bedankt und zudem eine Förderung für die lokale Jugendarbeit beantragt. Im Gemeinderat wurde nun darüber diskutiert, ob die Scheuringer Vereine generell mehr Geld erhalten sollten.

Seit dem Jahr 2012 gewährt die Gemeinde Scheuring den Ortsvereinen Vereinszuschüsse in Höhe von insgesamt 3000 Euro im Jahr. So erhält die Jugendinitiative 100 Euro, die Gartenfreunde und der VdK 150 Euro, der Krieger- und Reservistenverein 250 Euro, die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein 300 Euro, die Trachtenkapelle sowie der Heimat- und Volkstrachtenverein 400 Euro und der FC Scheuring 600 Euro. Der Frauenbund, der sich 2022 aufgelöst hat, erhielt 200 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen