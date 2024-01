Neuer Standort für die geplante Heizzentrale - weil es Bedenken gab

Plus Die Heizzentrale in Scheuring findet einen neuen Standort, um Bedenken eines Anwohners zu begegnen. Außerdem wird überprüft, ob der Schulweg zu gefährlich ist.

Nach der Scheuringer Gemeinderatssitzung war klar: Der Standort für die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird sich nicht ändern. Der Standort der Heizzentrale hingegen schon. Das wurde einstimmig beschlossen.

Die Gemeinde Scheuring ist mit GP Joule bereits seit über einem Jahr im Gespräch. Das System soll über Power to Heat (auf Deutsch Energie zu Hitze) funktionieren. Dafür sollen im Außenbereich der Gemeinde eine Photovoltaikanlage und eine Heizzentrale gebaut werden. Der Gemeinderat hatte nach Alternativen gesucht, nachdem im Mai 2023 ein angrenzender Nachbar Bedenken hinsichtlich starker Emissionen geäußert hatte. Daraufhin hat die Verwaltung zusammen mit der Firma GP Joule, welche das Projekt Nahwärmeversorgung umsetzen wird, und mit dem Landratsamt mögliche Alternativstandorte eruiert.