Scheuring

12:00 Uhr

Scheuringer Bürger müssen für Abwasser tiefer in die Tasche greifen

Plus Um die Wasserversorgung im Scheuringer Gemeindegebiet kostendeckend betreiben zu können, werden die Gebühren für die kommenden vier Jahre angehoben.

Von Vanessa Polednia

Auch in Scheuring stand Ende dieses Jahres die Neukalkulation der Wassergebühren an. Die Überprüfung der Jahre 2020 bis 2023 hat laut der Scheuringer Verwaltung eine Kostendeckung ergeben mit einem Minus von lediglich rund 230 Euro. Zu Beginn des letzten Kalkulationszeitraums war zudem noch ein Überschuss von rund 82.000 Euro vorhanden, der nun aufgebraucht wurde. Somit ist im kommenden Kalkulationszeitraum von 2024 bis 2027 kein Überschuss, allerdings auch kein Defizit vorhanden, das ausgeglichen werden muss.

Doch auch in Scheuring fallen insbesondere für die Betriebskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft, und an den Abwasserzweckverband Lechfeld (AZV) höhere Kosten an. Dies hängt neben dem Beitritt zum AZV im Wesentlichen mit der Ertüchtigung der Verbandskläranlage in Oberottmarshausen zusammen, für die Umlagen gezahlt werden müssen. Bei den übrigen Kostengruppen wurden die inflationsbedingten und tarifrechtlichen Preissteigerungen berücksichtigt.

