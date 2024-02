Unbekannter Autofahrer belästigt 13-jähriges Mädchen

Der Mann spricht die Zeitungsausträgerin Mitten in Scheuring an. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat.

Am Sonntagvormittag ist eine minderjährige Zeitungsausträgerin in Scheuring aus einem Auto heraus verbal belästigt. Die Tat ereignete sich gegen 8.40 Uhr in der Lechstraße.

Wie die Polizei meldet, war die 13-Jährige zu Fuß unterwegs und trug Zeitungen aus. Neben ihr hielt ein blauer Opel-SUV vom Typ Grandland. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Weg nach Egling und tätigte im Anschluss anzügliche Bemerkungen. Das Mädchen ignorierte ihn und lief weiter. Der Unbekannte fuhr dann in Richtung Süden.

Der Autofahrer hatte laut Aussagen des Mädchens eine normale Statur und soll leicht gestottert haben. Zudem soll der 30- bis 35-Jährige auffällig geblinzelt haben. Die Polizei in Landsberg bittet Zeugen, die Hinweise auf den Mann oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

