Unfall bei Schöffelding: Zwei Personen leicht verletzt

An einer Kreuzung bei der Autobahnanschlussstelle Schöffelding stoßen zwei Autos zusammen. Die beiden Insassen werden leicht verletzt.

In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Schöffelding hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Laut der Dießener Polizei wollte eine 52-jährige Autofahrerin, die auf der neben der A96 verlaufenden Kreisstraße aus Richtung Windach kam, die von der A96 nach Unterfinning führende Kreisstraße in Richtung Landsberg überqueren.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-jährigen Pkw-Fahrers, der aus Richtung Eresing gekommen war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 17.000 Euro. (AZ)

