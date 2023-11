Die Musikschule Schondorf hat einen neuen Leiter

Plus 32 Jahre engagierte sich Heike Weckend für die musikalische Bildung in Schondorf. Jetzt hat sie die Leitung der Musikschule abgegeben. Ihr Nachfolger hat einen bekannten Namen.

An der Musikschule Schondorf ist eine Ära zu Ende gegangen: Heike Weckend hat die Leitung des Musikzentrums Schondorf, wie die Bildungseinrichtung eigentlich heißt, abgegeben. Ihr Nachfolger ist der 35-jährige Julian Johannes. Er stammt aus Landsberg und wer ihn mit einem bekannten Namen der dortigen Musikszene verbindet, liegt richtig: Julian Johannes ist der Sohn des 2017 gestorbenen Gerhard Johannes, der Musiklehrer am Ignaz-Kögler-Gymnasium und Leiter der Stadtkapelle war und zudem vor 42 Jahren die Rathaus-Konzerte initiierte.

Zehn Jahre später, vor 32 Jahren, bekam Heike Weckend als Elternbeirätin der Schondorfer Grundschule eine spezielle Aufgabe zugeteilt. Da sie selbst Kinder in der Inninger Musikschule hatte, wurde sie damit beauftragt, die damals neun Grundschulkinder zu betreuen, die ein Instrument lernten. "Sieben Blockflöte, ein Klavier und eine Klarinette", das weiß Heike Weckend noch ganz genau. Schon ein Jahr später lernten bereits 80 Kinder ein Instrument. Im damaligen kunst- und musikbegeisterten Bürgermeister Gerd Hoffmann fand sie schnell einen eifrigen Unterstützer und auch der Gemeinderat stand hinter dem Projekt Musikschule. Schließlich kaufte die Gemeinde das sogenannte "Blaue Haus" an der Ecke Uttinger/Bahnhofstraße, das zur Heimat von Musikschule und Volkshochschule wurde. 1996 wurde die Musikschule als Verein förmlich gegründet. Zehn Jahre später war eine große Jubiläumsfeier geplant, doch diese verlief tragisch: Während seiner Festrede brach Bürgermeister Gerd Hoffmann zusammen und verstarb kurze Zeit später.