Spatenstich für bezahlbaren Wohnraum in Schwabhausen

In Schwabhausen will die VR-Bank Landsberg-Ammersee bezahlbaren Wohnraum schaffen. Zwölf Mietwohnungen werden an der Dorfstraße gebaut.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee baut in Schwabhausen, einem Ortsteil von Weil, zwölf Wohnungen. Es sei seinem Unternehmen ein Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg beim Spatenstich. Auf einem etwa 2200 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber der Bankfiliale an der Dorfstraße entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen und ein Einfamilienhaus.

Fertigstellung Ende 2023

Alle Gebäude werden voll unterkellert sein, auf den Dächern sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Für die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern werden einmal insgesamt 24 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung stehen, das gesamte Areal wird barrierefrei und familienfreundlich, unter anderem mit einem Kinderspielplatz, gestaltet.

Das Grundstück an der Dorfstraße hatte die VR-Bank Landsberg-Ammersee vor einigen Jahren schon erworben, ein darauf befindliches Haus aus den späten 60er-Jahren wurde vor zwei Jahren abgerissen. Die Abbruch- und anschließenden Bauarbeiten haben sich wegen im Boden befindlicher Altlasten ein wenig verzögert. Die Fertigstellung des kompletten Ensembles ist für spätestens Ende 2023 geplant.

Die beiden Mehrfamilienhäuser sollen einmal zusammen eine Wohnfläche von ungefähr 750 Quadratmetern haben. Zwischen 40 und 80 Quadratmeter groß sind die zwölf Wohnungen. Als Heizung wird eine Luft-Wärmepumpe eingebaut. Wie hoch einmal die Miete ausfallen wird, darüber will die Bank noch keine Angabe machen.

Bürgermeister Christian Bolz: "Es fehlen Wohnungen"

Weils Bürgermeister Christian Bolz freut sich über die Bautätigkeit eines regionalen Investors in Schwabhausen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Bolz, die Nachfrage nach Wohnungen sei nach wie vor riesig. "Es gibt eine enorme Marktlücke bei Mietwohnungen." Der Bedarf an Einfamilienhäusern sei ein wenig gedeckt worden durch neue Baugebiete in Weil und Petzenhausen oder Nachverdichtung im Innenortsbereich, sagt Bolz.

"Wir als Gemeinde wollen Wohnraum in allen Ortsteilen weiter entwickelt und suchen nach geeigneten Bauplätzen", so Bolz. Doch die Luft werde gerade für private Bauträger immer dünner wegen gestiegener Baukosten und Zinsen. "Für viele ist es nicht einfach, das klassische Einfamilienhaus zu bauen. Daher fehlen insbesondere Wohnungen und vor allem bezahlbare."

Ähnlich sieht das Stefan Jörg von der VR-Bank. Diese verstehe sich nicht nämlich nur als Bank. Jörg sagt, man dürfe sich am Wohnungsmarkt nicht genauso in Abhängigkeiten begeben wie beim Thema Energie. Als in der Region verankertes Unternehmen wolle die VR-Bank dafür sorgen, dass es weiter bezahlbaren Wohnraum gibt. Der Vorstandsvorsitzende verweist etwa auf prekäre Mietverhältnisse in Großstädten, in denen Konzerne den Wohnungsmarkt und die Entwicklung der Mietpreise maßgeblich beeinflussen.

Spende für den Dorfplatz

"Wir wollen weiter Wohnbau in der Region vorantreiben und haben schon neue Projekte in der Pipeline", sagt Stefan Jörg und bedankt sich für eine schnelle und kooperative Zusammenarbeit mit dem Weiler Gemeinderat und den Anwohnerinnen und Anwohnern. Andernorts dauere es etwa fünf Jahre, bis eine Baugenehmigung vorliegt, sagt Jörg.

Fast 100 Objekte umfasst das Immobilienportfolio der VR-Bank Landsberg-Ammersee, darunter zählen auch vermietete Gewerbeflächen. Der Geschäftszweig "Vermietung und Verpachtung" nimmt laut Unternehmensangaben einen hohen Stellenwert ein.

Nach dem Spatenstich übergibt die VR-Bank Weils Bürgermeister einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro für das Projekt "Dorfplatz Linde".