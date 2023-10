An der Spitze der Gemeinde Schwifting stehen jetzt zwei Frauen

Nach dem Rücktritt von Michael Beschorner hat der Gemeinderat eine Stellvertreterin für Bürgermeisterin Heike Schappele gewählt. Es gibt eine weitere Personalentscheidung.

Im September legte Michael Beschorner sein Amt als Zweiter Bürgermeister in Schwifting nieder. In der vergangenen Sitzung wurde darüber abgestimmt, wer die Aufgabe übernehmen soll. Einzige offizielle Kandidatin war Melanie Kössel. Sie erhielt zehn Stimmen. Auf einem der Stimmzettel wurde der Name von Alexander Schaller notiert. Ein abgegebener Wahlzettel war ungültig.

Als sich abgezeichnet habe, dass Michael Beschorner sein Amt niederlegt, sei Bürgermeisterin Heike Schappele auf sie zugekommen, so Kössel. "Es war 2020 schon im Gespräch, dass ich für das Amt kandidiere, ich habe damals aber dafür plädiert, dass Michael Beschorner es macht, weil er im Ort besser vernetzt war." Sie selbst wurde 2020 erstmals ins Ratsgremium gewählt. Ihre Aufgabe sieht sie unter anderem darin, bei Themen zu vermitteln, die im Ort nicht unumstritten sind, wie beispielsweise der geplante Bewegungspark. Auch die Flüchtlingssituation und mögliche Auswirkungen auf die Gemeinde habe als Thema stark an Bedeutung gewonnen, so die 36-Jährige.

Stellvertreter von Erster und Zweiter Bürgermeisterin in Schwifting gewählt

Entschieden wurde bei der Sitzung zudem, dass Thomas Hartl als Stellvertreter fungiert, sollten sowohl Bürgermeisterin Heike Schappele als auch Melanie Kössel verhindert sein. Beschorner sagte im September gegenüber unserer Redaktion: "Ich habe über diesen Schritt schon länger nachgedacht. Bei mir werden die beruflichen Verpflichtungen immer mehr und ich bin viel auf Dienstreisen und habe auch Familie. Die Zeit reicht nicht mehr, um das Ehrenamt in einer Art und Weise auszuüben, dass ich der Aufgabe auch gerecht werde." Für ihn sei es deswegen "die ehrlichere Lösung", das Mandat im Gemeinderat zur Verfügung zu stellen, äußert Beschorner, der in einer Zertifizierungsstelle für Firmen und zudem als selbstständiger IT-Berater arbeitet. Beides laufe derzeit sehr gut, beanspruche aber auch entsprechende zeitliche Ressourcen. Beschorner betont auch, dass nichts vorgefallen sei und die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin immer sehr gut gewesen sei.

In den Gemeinderat ist Jörg Kosanke für Beschorner nachgerückt. In den meisten Kommunen treten bei der Kommunalwahl Parteien, Gruppierungen oder Dorfgemeinschaften auf Listen an, in der Schwifting gibt es nur eine Liste: die Bürgergemeinschaft Schwifting von der die Nachrücker kommen.

