Schwerer Reitunfall: Bürgermeisterin Schappele mit Hubschrauber in Klinik

Plus Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele fällt vom Pferd und verletzt sich schwer an Schulter und Becken. Wie es der 50-Jährigen geht.

Von Oliver Wolff

Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele kann schon wieder lachen. Es gebe Schlimmeres, sagt sie am Telefon über ihren schweren Reitunfall. Am vergangenen Montag ist die 50-Jährige vom Pferd gefallen und brach sich die Schulter und dreifach das Becken. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Unfallchirurgie nach München-Schwabing geflogen.

