Stinkebrühe begeistert Nachwuchs in ausgezeichnetem Schwiftinger Kindergarten

Plus Der Kindergarten in Schwifting hat ein Gütesiegel für seine Leseförderung erhalten. Als Lohn fand nun eine Lesung statt. Die Leiterin erklärt, wie die tägliche Arbeit aussieht.

Von Christian Mühlhause

Manchmal landen gar wunderliche Dinge in der Suppe: Ohrringe und Schuhe beispielsweise und zur geschmacklichen Abrundung ein Kürbis. Serviert wurde das Ganze kürzlich im Schwiftinger Kindergarten St. Margareta. "Wir haben selber ausgesucht, was in die Stinkebrühe rein soll", berichtet die fünfjährige Juliana stolz. Gekocht wurde das Mittagessen nur fiktiv und gemeinsam mit Autorin und Illustratorin Susanne Straßer. Die Veranstaltung hatte der Kindergarten gewonnen, als Anerkennung für seine besondere Leseförderung. Schwifting hat laut Einrichtungsleiterin Stephanie Welfonder als einzige Einrichtung im Landkreis Landsberg das Gütesiegel "Buchkita" des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, wie sich das in der täglichen Arbeit widerspiegelt.

"Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Bedeutung von Büchern abnimmt. Dafür haben Hörbücher an Bedeutung gewonnen. Es wird auch weniger vorgelesen als früher", sagt Welfonder. Dabei liebten es die Kinder, wenn sie einer Geschichte zuhören könnten. Die Betreuungseinrichtung verfügt über eine eigene Bücherei und arbeitet mit dem Buchladen Ritzau aus Pürgen zusammen. In Schwifting werde täglich etwas vorgelesen oder Bilderbücher angesehen. "Die Bücher laden dazu ein, in eine Fantasiewelt einzutauchen, man kann vor- und zurückblättern und die Sprachkompetenz fördern, indem man über die Bilder spricht", zählt die Leiterin viele Vorteile auf. Hinzu komme, dass mit Büchern eine ruhige und langsame Erarbeitung möglich sei, betont Welfonder, mit Blick auf die immer schneller ablaufenden Inhalte im Internet und Fernsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

