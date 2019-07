vor 4 Min.

Ausdauer und Wille sind gefragt

Am Samstag steht im Dießener Ortsteil Wengen wieder das 12-Stunden-Mountainbike-Rennen auf dem Programm.

Am Samstag findet in Wengen das 12-Stunden-Mountainbike-Rennen rund um den Schatzberg statt

Am Samstagmorgen, pünktlich um 8 Uhr, fällt im Dießener Ortsteil Wengen wieder der Startschuss für das 12-Stunden-Mountainbike-Rennen. Bereits zum siebten Mal richtet der MC Dießen diese 12-Stunden-Europameisterschaft für die Mountainbiker aus.

Bislang wurde die 500-Teilnehmer-Marke noch nicht erreicht, Kurzentschlossene können bis Freitagabend, 20 Uhr, vor Ort noch ihr Glück versuchen, einen Startplatz zu ergattern.

Von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends werden die Mountainbiker als Einzelfahrer oder in Teams versuchen, möglichst viele Runden auf dem 7,76 Kilometer langen Kurs zu absolvieren.

Aber beim Schatzbergrennen geht es nicht nur um die sportliche Leistung. Wie schon in den vergangenen Jahren wird für die Rexrodt von Fircks Stiftung gesammelt. Diese kümmert sich um Kinder von Müttern und Vätern, die an Krebs erkrankt sind. Davon sind laut den Organisatoren insgesamt 200000 Kinder unter 16 Jahren in Deutschland betroffen.

In diesem Jahr treten ein Sechser- und ein Viererteam sowie ein Einzelfahrer für Sponsorengelder in die Pedale. Die Stiftung ist mit einem Informationsstand und einer Tombola vor Ort. Auch die Gründerin, Anette Rexrodt von Fircks hat ihr Kommen angekündigt.

Für die Zuschauer dürfte besonders der Dorfplatz in Wengen interessant sein, dort befindet sich neben Start und Ziel auch die Wechselzone der Gruppen. Für Essen und Getränke wird auch gesorgt sein. (lt)

