vor 20 Min.

BMX-Fahrer stürmen aufs Podest

Fahrer aus dem Landkreis sind bei Meisterschaften erfolgreich

Erfolgreich starteten die BMX-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg in die neue Saison. Neben dem ersten Bundesliga-Rennen fanden auch Läufe zur bayerischen und süddeutschen Meisterschaft statt. Für die Sportler, die alle für den MAC Königsbrunn starten, gab es die ersten Podestplätze.

Gleich im ersten Bundesliga-Rennen schaffte Raphael Ortel aus Obermeitingen sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die im Juli in Belgien ausgetragen wird. Der Siebenjährige belegte bei den beiden Rennen in Hamburg in seiner Klasse einen fünften und hervorragenden zweiten Platz.

Die Chancen stehen gut, dass auch sein 10-jähriger Bruder Lennox bei der WM starten darf: In Hamburg belegte er in seiner Altersklasse (10/11 Jahre) die Plätze sechs und sieben. „Da müssen wir noch das nächste Rennen abwarten“, sagt MAC-Jugendleiter Holger Stolz.

Auch das erste Rennen in der Bayernliga haben die flinken Fahrer auf ihren stabilen Rädern schon absolviert. In Kolbermoor belegte Matteo Weissbarth in der Anfängerklasse in seiner Altersklasse prompt den ersten Platz. Dass dies kein Zufall war, zeigte er bei der bayerischen Meisterschaft in Fürstenfeldbruck, wo der sechsjährige Landsberger Silber holte.

Auf dem zweiten Platz landete Raphael Ortel beim Bayernliga-Rennen, bei der bayerischen Meisterschaft holte er Bronze. Für seinen Bruder Lennox lief es nicht ganz so gut, er belegte Rang zwölf.

Schon zu den erfahrenen Startern zählt der 17-jährige Manuel Mirlach. Sowohl beim Bayernliga-Rennen als auch bei der Meisterschaft verpasste er mit Platz vier knapp das Treppchen. Eigentlich wäre er auch ein Kandidat für die Bundesliga und die Teilnahme an der WM, doch darauf will Mirlach in dieser Saison verzichten. „Er steht mitten in der Ausbildung und wird deshalb etwas kürzertreten“, sagt Stolz.

Das galt aber nicht für den ersten Lauf zur süddeutschen Meisterschaft und den zweiten zur Bayerischen, die in Peißenberg ausgetragen wurden. Mirlach fuhr auf die Plätze eins und zwei.

Matteo Weissbarth belegte als einer der jüngsten Sportler in der neuen Mixed-Klasse den siebten Platz. Im zweiten Rennen schaffte er den Sprung aufs Podest und wurde Zweiter. Auch Annika Kühnel aus Egling behauptete sich in der Mixed-Klasse gegen die überwiegend älteren Burschen und erreichte Platz sechs bei der Süddeutschen. Beim Lauf zur Bayerischen in ihrer regulären Altersklasse (Beginners 7-8 Jahre) wurde sie Fünfte. Marius Leupold (Mixed 9-12Jahre) fuhr beim Lauf zur Süddeutschen sein erstes BMX-Rennen überhaupt und durfte mit Platz 36 zufrieden sein. In seiner Klasse beim zweiten Rennen gewann er das B-Finale.

Die drei aus dem Landkreis stammenden Lizenzsportler waren ebenso erfolgreich. Der siebenjährige Raphael Ortel holte sich die Plätze eins und zwei. Sein Bruder Lennox fand nicht recht seinen Rhythmus: Nach Platz sieben im ersten Rennen startete er im B-Finale. Da hatte er Pech: Schon kurz nach dem Start kam es zu einer Kollision und er musste aufgeben. (lt)

