Bundesliga-Luftpistole: Die ruhige Hand des Artem Chernousov

Plus Der Führende der Weltrangliste fährt für Scheurings Bundesliga-Schützen zwei Punkte ein. Ob es zur Überraschung reicht, muss ein Stechschuss entscheiden. Das LT besuchte den Russen im Training.

Die Scheuringer Pistolenschützen hatten es in der Hand, am 2. Wettkampfwochenende gegen einen der etablierten Vereine in der 1. Bundesliga Süd eine Überraschung zu schaffen. Doch am Ende gab es zwei 2:3-Niederlagen und damit den Absturz in die Abstiegszone. Dabei hatten die Scheuringer diesmal mit Artem Chernousov den Führenden der Weltrangliste in ihrem Aufgebot. Das LT besuchte den Russen beim Training in Scheuring.

Vor allem die Verlustpartie gegen den deutschen Ex-Meister Kelheim war äußerst unglücklich und auch noch unnötig dazu. Dass der Weltranglistenerste Artem Chernousov bei seinem Debüt für die Edelweißschützen in beiden Begegnungen einen Einzelpunkt besorgen würde, davon konnte man ausgehen. Der Russe zeigte sein außergewöhnliches Können und war ungefährdet.

Chernousov ist seinen Gegner deutlich überlegen

Dabei setzte er sich in beiden Durchgängen schon schnell von seinen jeweiligen Kontrahenten ab. „Interessant wäre es gewesen, wie er reagiert, wenn es eng wird“, meinte Scheuring Schützenmeister Franz Berghofer. Doch so weit ließ es Chernousov gar nicht erst kommen.

Den zweiten Einzelpunkt für die Lechrainer holte gegen Waldenburg mit einem Ring Differenz Thomas Ranzinger, gegen Kelheim trotz einer mageren Vorstellung Oliver Balg. Jeweils eine Partie bestritten die beiden Youngster Philipp Ranzinger und David Probst. Sie hätten es bei guter persönlicher Form in der Hand gehabt, die Begegnungen zu entscheiden. David Probst gegen Kelheim sogar zweimal. Nach einem bescheidenen 366:366 spielten ihm aber auch beim fälligen Stechschuss (7:9) die Nerven einen Streich.

Der Scheuringer Trainer hat großes Pech

Die tragische Figur war an diesem Wettkampfwochenende bei den Scheuringern ausgerechnet Trainer Arben Kucana, der auch selbst mit an den Stand trat. Er bot in beiden Wettkämpfen eine starke Vorstellung, und ging doch leer aus. Seine 380 Ringe konterte der Waldenburger Neuzugang Christian Freckmann mit der besten Leistung seines Teams von 384 Ringen. Beim leistungsstarken 378:379 gegen Kehlheim, das ohne die Olympionikin Monika Karsch aus Rott angetreten war, fehlte dem neuen Scheuringer Trainer ein einziger Ring.

Trotz der knappen Niederlagen sitzen die Lechrainer mit Rang acht immer noch auf einem Wunschplatz. Aber gegen die Nachbarn aus dem Tabellenkeller müssen unbedingt Punkte für den Klassenerhalt her. Das gilt auf jeden Fall für das dritte Wettkampfwochenende, wenn es in Hambrücken gegen den Vorletzten Hilpoltstein und das punktgleiche Weil am Rhein geht.

Chernousov stellt sich auf Deutsch vor

Dort wird Chernousov nicht mit von der Partie sein, dafür hatten ihn einige Schützen vor dem Wettkampf in Scheuring beim Training beobachten können. „Hallo, ich heiße Artem Chernousov und bin 23 Jahre alt.“ Der Spitzensportler stellte sich mit einem Schmunzeln, perfektem Deutsch und ohne jegliche Starallüren vor. Als die zehnjährige Antonia Penka ihn um ein Autogramm bat, war er sofort bereit. Autogrammkarten habe er zwar nicht, sagte Chernousov, dafür setzte er seinen Namenszug auf den Schirm, den die Schützin beim Sport trägt.

„Ich habe von Teamkollegen gehört, dass die Bundesliga in Deutschland etwas ganz Besonderes ist“, erzählte Chernousov auf Englisch. Also nahm er das Angebot der Scheuringer gerne an. Fast kostenlos übrigens, denn die Edelweiß-Schützen kommen nur für Flug und Unterkunft auf. „In der Bundesliga kann ich mir die nötige Wettkampfhärte antrainieren“, sagte der 23-Jährige. Bei den Schützen bedeutet dies, sich von dem Lärm der Zuschauer und deren Anfeuerung nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.

Die Waffe muss er erst zusammenbauen

In Scheuring bekam er schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was ihn dann am Wochenende in Waldenburg erwarten würde, denn Andreas Balg, der Vater von Oliver Balg, hatte schon mal Ratsche und Kuhglocke mitgebracht, um für Stimmung zu sorgen. Chernousov blendete alles aus: Er musste sich erst mal mit seiner Pistole vertraut machen. Im Flieger durfte er nur den speziell gefertigten Griff mitnehmen, den Rest der Waffe stellte Scheuring bereit. In aller Seelenruhe wärmte er sich auf, testete immer wieder noch ohne Kugel im Lauf, nach etwa 20 Minuten fiel der erste Schuss – und nach einigen Durchgängen dann auch fast nur noch die Zehner.

Mit Bogenschießen hat alles begonnen

Dabei ist der 23-Jährige eigentlich erst relativ spät zur Luftpistole gekommen. „Ich habe mit Bogenschießen angefangen“, erzählte Chernousov, der unter anderem Mountainbiken zu seinen Hobbys zählt. Allerdings seien Ausrüstung und Training in seinem Heimatort nicht gut gewesen, also wechselte er mit 15 Jahren ins Lager der Pistolenschützen. Inzwischen ist er Profi-Sportler und das ganze Jahr an den verschiedenen Schießständen auf der ganzen Welt zu Gast. „Wenn ich dann mal zu Hause bin, kann ich entspannen“, erzählte er. Für Scheuring Schützenmeister Franz Berghofer und die Zuschauer war es ein besonderer Schießtag mit dem prominenten Gast. Ob er noch mal die Edelweiß-Schützen in einem Bundesliga-Wettkampf unterstützen wird, steht noch nicht fest. Aber vielleicht lassen sich die Termine ja noch mal koordinieren.