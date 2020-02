vor 52 Min.

Der DJK fehlt die Konstanz

Landsberg unterliegt in Traunstein deutlich. Das dritte Viertel ist der Knackpunkt

Es bleibt dabei: Gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich können die Landsberger Basketballer in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Auch in Traunstein zeigte die DJK phasenweise eine gute Leistung, doch schwächere Abschnitte sorgten am Ende für den deutlichen 82:60-Erfolg des Dritten der Bayernliga.

Anfangs war die Partie ausgeglichen, doch Mitte des ersten Abschnitts sorgte ein 11:0-Lauf der Gastgeber dafür, dass sie sich schon etwas absetzen konnten. Zwar ließen sich die DJKler nicht weiter abschütteln, aber der Rückstand nach dem ersten Viertel war mit 15:26 schon deutlich.

Im zweiten Abschnitt bestimmte zunächst weiter Traunstein das Spiel, aber die Landsberger verbesserten sich in der Abwehr, und nach 16 Minuten hatte man wieder auf 25:31 verkürzt. Beide Teams hatten mit Ballverlusten zu kämpfen, die aber von den Gegnern nur bedingt genutzt werden konnten – mit einem durchaus respektablen 27:33 aus Landsberger Sicht ging es in die Kabine.

Der Start der zweiten Hälfte ging zwar ebenfalls an die Gastgeber, aber die Landsberger kämpften verbissen – und mit Erfolg. Bald hatte man den anfänglichen Zehn-Punkte-Rückstand wieder auf fünf verkürzt (38:43). Traunsteins Trainer nahm eine Auszeit, um sein Team neu einzustellen, und das gelang – die Heimmannschaft zog bis zum Ende des dritten Viertels wieder auf 52:42 weg.

Eigentlich wäre noch alles möglich gewesen, doch in den letzten zehn Minuten standen die Landsberger in der Abwehr nicht mehr so gut. Vor allem Traunsteins Topscorer Lorenzo Griffin bekam man einfach nicht in den Griff – mit 25 Punkten erzielte er fast ein Drittel der Traunsteiner Punkte. So zogen die Gastgeber kontinuierlich weg, auch weil bei der DJK der Ball einfach nicht mehr in den Korb fiel.

Insgesamt gesehen entspricht die Höhe der Niederlage nicht wirklich dem Spielverlauf. Aber die DJKler schaffen es einfach nicht, die Schwächephasen abzustellen. In der Tabelle bleiben die Landsberger damit auf dem drittletzten Platz. Vier Spiele stehen noch aus, jetzt ist aber erst mal Pause: Das nächste Spiel bestreiten Kapitän Michael Teichner und sein Team erst am 7. März, dann ist der Tabellenfünfte Burghausen in Landsberg zu Gast. (mm)

HSB: N. Brakel (15), Hornung (13), Matosevic (11), Mayr (11), P. Brakel (4), Dressler (2), Klocker (2), Teichner (2), Böhm, Schmid

