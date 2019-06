vor 42 Min.

Die Bundesliga schießt im Landkreis

In Scheuring, Dießen und Raisting stehen hochkarätige Wettkämpfe an

Noch sind es einige Monate hin, bis es für die drei Aushängeschilder aus dem Verbreitungsgebiet in den Bundesligen der Schützen wieder um Punkte geht. Doch der Rahmenplan für die Saison 2019/20 steht bereits mit der Gruppenzusammensetzung und den Wettkampfterminen.

Für das Scheuringer Pistolenteam beginnt die Saison nach dem erneuten Aufstieg in die 1. Bundesliga am 5. und 6. Oktober in Kelheim-Gmünd mit den Paarungen gegen Waldhausen und Hambrücken. Heimrecht in der Lechrainhalle genießen die Edelweiß-Schützen nur am 16. November.

Obwohl es beim deutschen Schützenbund inzwischen angekommen sein dürfte, dass die Scheuringer Wettkämpfe in ihrer Halle perfekt organisieren können, dürfen die Lechrainer als erneuter Aufsteiger nur für ein halbes Wettkampfwochenende als Gastgeber auftreten.

Dafür ist die einzige Heimpartie im November schon etwas Besonderes. Geht es doch gegen den amtierenden deutschen Meister SG Ludwigsburg. Jeweils sechs Mannschaften kommen in der Südgruppe aus Bayern und Baden-Württemberg.

An den elektronischen Ständen der beiden Ammerseeteams Raisting (Luftpistole) und Dießen (Luftgewehr) ist jeweils zwei Mal eine Gruppe der 2. Bundesliga im Einsatz. Gleich in die Vollen geht es dabei für die SG Raisting. Sie ist an den ersten zwei Wettkampftagen am 6. und 20. Oktober Gastgeber. Die erste Partie der neuen Saison hat zudem seinen besonderen Reiz. Kommt doch der Lokalrivale Peiting nach seinem Abstieg aus der 1. Bundesliga an den Südrand des Ammersees. In Dießen kämpfen vier Mannschaften der 2. Bundesliga Süd mit dem Luftgewehr am zweiten und vierten Wettkampftag um die Punkte (27. Oktober und 24. November).

Waldkirch, Ludwigsburg, HSG München, Kelheim-Gmünd, Waldenburg, Weil am Rhein, Dynamit Fürth, Hambrücken, Murrhardt-Karnsberg, Waldhausen, Scheuring (Aufsteiger), Hilpoltstein (Aufsteiger);

FSG Kempten (Absteiger), Unterstall, Plattling, Der Bund München II, Luckenpaint, Petersaurach II, FSG Dießen, SV Burglauer, Saltendorf II, Niederlauterbach II (Aufsteiger), Haibach (Aufsteiger);

Peiting (Absteiger), Kelheim-Gmünd II, Hitzhofen, Rettenbach, Unteriglbach, Steinberg, Großaitingen, Raisting, Grund (Aufsteiger), Ebersdorf (Aufsteiger), HSG München II (Aufsteiger). (fü)

Themen Folgen