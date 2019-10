Die Chinesen schwärmen für den Penzinger Matthias Peischer

Plus Matthias Peischer leistet derzeit in China „Entwicklungshilfe“ in Sachen Stockschießen. Der Penzinger hat von den Gastgebern schon einen liebevollen Spitznamen erhalten.

Seit knapp einer Woche leistet Matthias Peischer in China „Entwicklungshilfe“ ins Sachen Stockschießen. Denn schon im nächsten Jahr soll bei der Weltmeisterschaft in Deutschland ein chinesisches Team an den Start gehen. Die sprachlichen Barrieren sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, auf die Penzinger trifft. Bei einem Interview hat er erfahren, wie sehr ihn die Chinesen schon ins Herz geschlossen haben.

Dass diese Reise anstrengend werden würde, war Matthias Peischer natürlich klar gewesen. Was ihn dann aber erwartete, war fast noch härter: Jeden Tag stand der 28-Jährige über zehn Stunden in der Eishalle. „Das schlaucht natürlich“, schreibt er aus China. In Harbin versucht er, zusammen mit weiteren Stockschützen aus Deutschland, den Sport im Reich der Mitte zu etablieren. Im Rahmen des 1. China-Cups, der am Wochenende stattfindet, werden auch Chinesen an diese Sportart herangeführt.

Kaum jemand spricht englisch

Beim ersten Training waren die deutschen „Ausbilder“ für insgesamt 24 Chinesen zuständig. „Die Sprachbarriere zu überwinden, war dabei nicht einfach, da nur sehr wenige Chinesen englisch sprechen. Dennoch stellten sich bald erste Erfolge ein und die Chinesen waren mit großer Begeisterung dabei“, berichtet der Penzinger. Nicht ganz einfach seien auch die Eisverhältnisse, doch „mit deutscher Unterstützung wurden immer sehr gute Bedingungen bereitet“.

Zwischendurch wurden auch Demonstrationswettkämpfe durchgeführt und spätestens nach seinem überzeugenden Sieg im Zielwettbewerb war Matthias Peischer eine gefragte Persönlichkeit für Selfies. „In einem Zeitungsinterview erfuhr ich, dass die Chinesen bereits einen Spitznamen für mich haben, den kann ich natürlich nicht schreiben und schon gar nicht aussprechen“, schreibt er mit einem Smiley. Aber man hat ihm erklärt, was der Spitzname bedeutet: „Es heißt übersetzt ,Little Brother’, das in China aber eher für einen Schwarm verwendet wird.“ Und wie beliebt er bereits ist, zeigt ein Zeitungsinterview: „In der Überschrift steht wohl so was, dass ich wie David Beckham bin“, teilt er mit und amüsierte sich darüber köstlich.

Die Begeisterung ist riesig

Die Sprache stellte sich auch im weiteren Training als ein Hindernis dar: Er musste nämlich ein Team, in dem kein einziger Sportler englisch sprechen konnte, auf einen chinainternen Wettkampf vorbereiten. „Dennoch ist es uns gelungen, mit Händen und Füßen das Nötigste zu erklären, und mit noch mehr Glück ist es gelungen, das Team auf Platz eins zu führen. Die Begeisterung war riesig und auch alle Coaches haben sich gut amüsiert, wenngleich ein Turnier mit ausschließlich Neulingen natürlich deutlich länger dauert“, schreibt Peischer.

An diesem Wochenende nun findet der China-Cup statt, neben dem deutschen Team werden unter anderem auch Mannschaften aus Indien, Australien, Guatemala oder Kenia am Start sein. Für Matthias Peischer ein – wenn auch anstrengendes – so sicher auch einmaliges Turnier. Am Montag geht es dann wieder zurück in die Heimat.