vor 55 Min.

Die Gegner stehen fest Lokalsport

Einteilung in den Fußball-Bezirksligen

Drei Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga Fußball: Nachdem der FC Penzing in der Gruppe Oberbayern den Klassenerhalt geschafft hatte, stößt in der neuen Punktrunde auch der VfL Denklingen in dieser Klasse dazu. In der Relegation schaffte die Mannschaft von Hermann Schöpf den Aufstieg. Der Dritte im Bunde kickt in der Gruppe Schwaben: der VfL Kaufering. Unter dem neuen Trainer Lüko Holthuis soll erneut der Klassenerhalt geschafft werden.

Inzwischen steht auch die Ligeneinteilung, in der Bezirksliga Süd Oberbayern treffen Denklingen und Penzing auf folgende Vereine: SV Raisting, SV Laim, SV Bad Heilbunn, SC Unterpfaffenhofen, SC Fürstenfeldbruck, Phönix München, SV Aubing, MTV Berg, SVN München, FC Anadolu, Herakles SV und FC Penzberg.

In der Bezirksliga Süd Schwaben bekommt es der VfL Kaufering mit diesen Vereinen zu tun: FC Stätzling, TV Bad Grönenbach, TSV Babenhausen, TSV Bobingen, VfB Durach, FC SonthofenII, BSK Olympia Neugablonz, FC Heimertingen, TV Erkheim, Kissinger SC, TG Viktoria, Türk Königsbrunn, Viktoria Buxheim, FC Thalhofen und FC Wiggensbach. (lt)

