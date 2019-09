07:33 Uhr

Dießen fordert Erling im Spitzenspiel

Die Fußballer aus Dießen und Erling-Andechs haben zuletzt Selbstvertrauen getankt und bestreiten am Sonntag das Spiel der Woche. Was die Trainer sagen.

Von Christian Mühlhause

Am Sonntag treffen im Spiel der Woche in der A-Klasse 5 zwei Kandidaten für den Aufstieg aufeinander. Der Zweitplatzierte MTV Dießen empfängt den Vierten TSV Erling-Andechs. Dass beide Teams Ambitionen haben aufzusteigen, wird im Gespräch mit den Trainern schnell klar. Dießens Spielertrainer Philipp Ropers ärgert sich immer noch über die Niederlage in Pähl und die Punkteteilung gegen Seeshaupt. „Unser Start war ok, mehr nicht. Wir hatten ein machbares Programm zu Beginn, die Prüfsteine kommen jetzt erst noch.“

Gästetrainer freut sich auf das Duell

Ein solcher Prüfstein dürfte der kommende Gegner sein, auch wenn der in dieser Saison bereits zwei Niederlagen einstecken musste. Erlings Trainer Bernd Öhler spricht von „herben Rückschlägen“, wenn er an die Spiele gegen Haunshofen und Wielenbach denkt. Auf das Spiel gegen Dießen freut sich Öhler. „Endlich mal ein Gegner, der sich nicht nur hinten reinstellt, sondern wie wir mit offenem Visier spielt.“

Der Gästetrainer weiß um die Qualität der Dießener. Vor allem vorne seien diese mit Philipp Ropers sowie Vincent und Louis Vetter stark besetzt, lobt er. Auch Dießens Spielertrainer ist von seinem Kader überzeugt. In der vergangenen Saison sei die Leistung in der Abwehr oft zu schlecht gewesen, daran habe man gearbeitet, sagt Ropers. „Zudem haben wir heuer ein ausgeglichenes Team und sind dadurch schwerer berechenbar.“ In den bisherigen sechs Ligaspielen haben sich in der Tat bereits acht MTVler in die Torschützenliste eintragen können. Von den insgesamt 21 Treffern haben Ropers und Vincent Vetter zehn erzielt.

Der MTV-Coach hat schon Länderspiele für Deutschland bestritten

Der Fußball nimmt bei Dießens Trainer einen sehr großen Teil seines Lebens ein. Der 25-Jährige arbeitet beim Bayerischen Fußballverband und ist unter anderem für die Talentförderung, die Trainerausbildung und das Thema Futsal zuständig. Im Futsal läuft er für Jahn Regensburg auf und hat schon Länderspiele bestritten für Deutschland.

Vor dem jetzigen Gegner – der die Ewige Tabelle der Kreisklasse A5 anführt – hat Ropers Respekt. „Sie haben in den vergangenen Jahren immer oben mitgespielt und sich noch einmal gut verstärkt.“ Im Auge behalten müssen die Dießener Manuel Öhler, der diese Saison bereits sechs Tore geschossen hat. Ropers bleibt dennoch gelassen. „Wir haben eine grundsätzliche Philosophie, wie wir den Topstürmern anderer Vereine, zu denen er gehört, begegnen wollen. Unser Anspruch ist aber, in jedem Spiel die Kontrolle zu haben und unsere Qualitäten zu nutzen. Es gibt je nach Gegner verschiedene Wege, das zu erreichen und auf die gegnerischen Stärken zu reagieren.“

Personell gut aufgestellt

Personell kann Ropers wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen. Bei vier Akteuren sei es zwar noch nicht ganz klar, ob sie dabei sind, er sei aber zuversichtlich. Öhler muss auf die Stammspieler Benedikt Mörtl und Armin Bandowski verzichten. „Das darf am Ende aber keine Ausrede sein. Wir haben einen großen und guten Kader“, betont der Gästetrainer.

Und wer entscheidet das Duell am Ende für sich? „Das Team, das an diesem Tag den einen Schritt schneller ist. Es ist eine völlig offene Partie“, sagt Öhler. Ropers sieht es etwas anders: „Ich hoffe und denke, dass wir gewinnen.“

