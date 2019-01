Ein Eishockey-„Länderspiel“ in Landsberg

vor 39 Min.

Ein „Länderspiel“ stand für die den Nachwuchs des HCL Landsberg (helles Trikot) an: Eine gemischte Mannschaft aus Jugend- und Juniorenspielern trat gegen die U18 der Oakville Rangers an.

HCL-Nachwuchs bestreitet Testspiel gegen ein Team aus Kanada

Ein „Länderspiel“ gab es neulich in Landsberger Eisstadion zu sehen: Eine gemischte Mannschaft aus Jugend- und Juniorenspielern des HC Landsberg trat gegen die U18 der Oakville Rangers aus Kanada an. Für die Landsberger ein interessantes Testspiel, bei dem sich die Landsberger bei der 4:8-Niederlage achtbar aus der Affäre zogen.

Nach dem ersten Drittel lagen die jungen Riverkings durch Treffer von Erik Schellenberg und Kevin Forstner sogar 2:1 in Führung. Dann allerdings erhöhten die Gäste auf 7:2, im letzten Drittel trafen für den HCL noch Stephan Sailer und Marlon Steuer zum 4:8-Endstand. Jetzt geht es in der Liga weiter – für die Junioren in der DNLIII, wo sie als Aufsteiger den sehr guten 3. Platz belegen und die Jugend will die Tabellenführung in der Bayernliga verteidigen. (mm)

