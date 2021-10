Die ersten Punkte für die Red Hocks Kaufering

Plus Die Kauferinger Floorballer zwingen den Bundesliga-Spitzenreiter Leipzig in die Verlängerung. Die Gäste aus Sachsen haben schon vor dem Anpfiff mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die ersten Punkte sind da: Die Red Hocks Kaufering zwingen den als Tabellenführer angereisten MFBC Leipzig in die Verlängerung und haben nicht nur da das Glück auf ihrer Seite. Leipzig hatte nämlich schon vor dem Anpfiff mit einigen Problemen zu kämpfen.