Kauferinger Floorballer für U19-Weltmeisterschaft nominiert

Plus Zwei Floorballer der Red Hocks Kaufering gehören zum deutschen U19-Kader für die Weltmeisterschaft. Eine kann auf die Erfahrungen seines Bruders zurückgreifen.

Wenn die deutsche Mannschaft am 25. August gegen Schweden in die U19-Floorball-Weltmeisterschaft startet, laufen auch zwei Spieler der Red Hocks Kaufering auf.