vor 17 Min.

Red Hocks Kaufering feiern den ersten Dreier in dieser Saison

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering gewinnen ihr letztes Bundesliga-Heimspiel in diesem Jahr. An Spannung ist die Partie kaum zu überbieten.

Von Margit Messelhäuser

Was für ein Spiel: Die Floorballer der Red Hocks Kaufering besiegen Schenefeld zu Hause mit 8:7. Allein die Anzahl der Tore zeigt schon, dass es ein offener Schlagabtausch war, den sich die Bundesliga-Teams lieferten – und die Kauferinger Fans in ein Wechselbad der Gefühle warfen.

