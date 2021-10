Versöhnlicher Saisonabschluss für den Landsberg X-Press

Plus Im letzten Spiel der Regionalliga-Saison fahren die Landsberger Footballer noch einen Sieg ein. Für den X-Press-Präsidenten zählt aber etwas anderes noch mehr als das Ergebnis.

Es gibt doch noch ein versöhnliches Ende für die Footballer des Landsberg X-Press: Ihr letztes Spiel in der diesjährigen Regionalliga gewinnen die Landsberger bei den München CowboysII mit 28:23. Markus Gruberbauer, Präsident des X-Press, freut sich aber nicht nur über das Ergebnis.