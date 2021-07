Umbruch bei Dießens Landesliga-Damen

Die Mannschaft des MTV Dießen erhält „neues Gesicht“. Bald steht das Jubiläum an

Die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen stehen vor einem großen Umbruch: Acht Spielerinnen verlassen das Team – aber es gibt auch Neuzugänge. Trainer Nico Weis, nimmt es gelassen. „Wir werden alles versuchen, eine neue Mannschaft aufzubauen, und einige starke Spielerinnen bleiben ja.“

Nico Weis handelt bezüglich der Personalveränderungen nach dem Spruch: „Wenn du die Sache an sich nicht ändern kannst, musst du deine Einstellung dazu ändern.“ An den „Sachen“, also den Abgängen, kann er nichts ändern und so setzt er sich neue Ziele. „Wir haben mit Maria Breitenberger und Andrea Bichler zwei starke Spielerinnen mit Bayernliga-Erfahrung. Um sie herum müssen wir ein neues Team aufbauen, vielleicht auch mit einer neuen Spielphilosophie.“.

Verlassen werden ihn neben Torfrau Darinka Kaden auch Caro und Veri Bader, Krissi Spitzer, Simona Gauger, Irina Echter und Celina Costantini. Sehr bitter ist auch der Abschied von Steffi Köhler (früher Wild), die ihre Karriere beendet.

Dafür hat Weis aber schon wieder einige Neuzugänge – und Sophie Bauer, die sich vor rund einem Jahr schwer verletzt hatte, ist wieder an Bord. „Drei Neuzugänge sind schon fix, es wird aber noch eine Spielerin dazukommen“, sagt Weis. Und dann müsse man sehen, ob es für die Landesliga reicht. „Wenn nicht, müssen wir eben eine Klasse runter und neu aufbauen.“ Aber so weit ist es noch lange nicht. Am 21. Juli war Trainingsstart, am 24. steht gegen den Landesliga-Absteiger Anhausen der erste Test an. Und man freut sich auf Samstag, 31. Juli: Dann steht der Platz am Ammersee ganz im Zeichen des Frauenfußballs in Dießen, der feiert nämlich sein 50-jähriges Bestehen. (mm)