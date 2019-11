vor 26 Min.

Für Kaufering lohnt sich der Blick auf die Tabelle

Gegen Thalhofen holt die Mannschaft von Benjamin Enthart erneut drei Punkte

Die Erfolgsstory setzt sich für Kauferings Trainer Benjamin Enthart fort: Seit vier Spielen steht er an der Seitenlinie des Bezirksligisten, seit vier Spielen sind die Kauferinger ungeschlagen. Jetzt gab es auch gegen den Tabellendritten Thalhofen drei Punkte.

Inzwischen rentiert sich für die Kauferinger auch wieder ein Blick auf die Tabelle: Mit 20 Zählern stehen sie erstmals seit Längerem wieder auf Platz zwölf, der den direkten Klassenerhalt bedeutet. Den haben die Kauferinger durch das 2:1 gegen Thalhofen erreicht.

Dass den Gästen ihr Spielmacher fehlte, war dem Spiel anzumerken. Mit langen Bällen versuchte Thalhofen hinter die Kauferinger Abwehr zu kommen – ohne Erfolg, denn Philipp Bauer und Philipp Graf ließen nichts zu. Kurz vor der Pause wurde Schwabbauer im Sechzehner der Gäste gefoult, und Florian Bucher versenkte den Strafstoß zur Führung (42.). Doch nicht nur wegen seiner Sicherheit vom Elfmeterpunkt ist Bucher ein ganz wichtiger Spieler. „Er ist unglaublich vielseitig“, sagt VfL-Coach Enthart. „Egal wo er spielt, er füllt seine Rolle immer sehr gut aus. Für mich ist es natürlich toll, so einen Spieler zu haben.“

Nach der Pause änderten die Gäste ihre Taktik nicht, und so blieben die Kauferinger spielbestimmend. Nach einer schönen Flanke traf Fabian Schwabbauer zum 2:0 für die Kauferinger, doch das war noch nicht die Vorentscheidung. Thalhofen warf nun alles nach vorn und kam in der 82. Minute durch einen Sonntagsschuss von Dürr noch zum 1:2-Anschluss. Die letzten Minuten wurden entsprechend hektisch, aber die Kauferinger behielten die Nerven und am Ende auch verdient die drei Punkte. „Dass wir jetzt vom Relegationsplatz runter sind, ist natürlich auch für die Psyche wichtig“, freut sich Enthart. (mm)

VfL Kaufering: Wölfl, Graf, Pittrich, Bauer, M. Lässig, Holthuis, Schwabbauer, Bucher, Krimshandl, Hasche, Bechmann

