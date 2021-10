Der FC Hofstetten beweist seine Stärke in der Fußball-A-Klasse

Plus Spitzenreiter Hofstetten zeigt in der Partie gegen Verfolger TSV Landsberg II den besseren Endspurt. Scheurings Fußballer sammelt im Abstiegskampf wichtige Zähler

Die Reserve von Schondorf gewann gegen die SG Stoffen/ Lengenfeld mit 3:0. Anfangs waren die Gäste etwas stärker, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. Kurz vor dem Wechsel markierte Schondorf das 1:0. Nach Wiederanpfiff machten die Fußballer vom Ammersee mit zwei weiteren Treffern innerhalb von 18 Minuten alles klar. Zum Ende der Partie kam die SG nochmals zu guten Möglichkeiten, jedoch ohne Torerfolg.