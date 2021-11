Fußball

vor 32 Min.

Kreisliga Zugspitze: Die Taktik des TSV Utting geht perfekt auf

Plus In der Fußball-Kreisliga kommt es zur Neuauflage des Derbys zwischen Penzing und Jahn Landsberg. Der TSV Utting hält sich in Bernbeuren an seinen Plan.

Die Taktik des TSV Utting für das Spiel in Bernbeuren ist aufgegangen: Der Gastgeber stand tief und ließ den Gegner kommen, so ergaben sich wenige Chancen für Bernbeuren aus dem Spiel heraus. Uttings Hintermannschaft verteidigte gut, und nach vorne erspielte sich der TSV einige Chancen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen